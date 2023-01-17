Двох дітей врятував перехожий.

У Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Двох дітей було врятовано, одна дитина загинула, пошуки четвертої ще тривають.

У Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій зазначається, що сьогодні о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей.

"За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н., третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні", - повідомили у ДСНС.

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Зауважується, що пошуки четвертої дитини тривають. Її доля невідома, проте рятувальники не втрачають надії.

Інциденти у Київській області

Наприкінці грудня у київській багатоповерхівці пролунав вибух. Відомо, що там постраждала дівчина. Також було пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову техніку на кухні. На початку січня у Києві молодий хлопець випав з вікна. 16-річний хлопець, який впав з квартири на 20-му поверсі.

А на Київщині втопився чоловік, рятуючи свого собаку. Друга собака на куртці власника чекала його на березі. Сьогодні ж стало відомо, що у столиці затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.

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