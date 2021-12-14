Усього постраждали семеро людей, з них двоє госпіталізовано.

Сьогодні вранці в Луганської області на трасі Чугуїв-Мілове сталася ДТП за участю маршрутки, в результаті чого одна людина загинула, ще 7 постраждали.

Про це повідомляє начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

"Сьогодні о 6:40 ранку в Старобільському районі, неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуїв-Мілове сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса. За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої ситуації (ожеледиця) і допустив виїзд на узбіччя", - зазначила вона.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві ввечері 13 грудня на вулиці Академіка Заболотного (Голосіївський район) сталася ДТП за участю п'яти транспортних засобів.

Через ДТП було ускладнено рух у напрямку Одеської площі та Столичного шосе.

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Автор: Леся Лещенко