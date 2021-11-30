29 листопада бойовики РФ відкрили вогонь по мирних жителях Станиці Луганської із застосуванням важкої артилерії.

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками РФ околиць селища Станиця Луганська.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 листопада бойовики РФ відкрили вогонь по мирних жителях Станиці Луганської із застосуванням важкої артилерії. Внаслідок обстрілу виведено з ладу електротрансформатор та лінію електропередач – без світла залишилося більше тисячі людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, у тому числі житловий будинок та транспортний засіб.

Крім того, один зі снарядів влучив в адміністративну будівлю Новокіндрашівської станції філії "Донецької залізниці" АТ "Укрзалізниця", внаслідок чого осколкове поранення в голову отримав її працівник. Його стан є стабільним, життю нічого не загрожує.

"Незаконні дії НЗФ, контрольованих РФ, становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла. В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинилися населені пункти: частково Станиця Луганська і село Малинове, 1185 абонентів.

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Автор: Катерина Гірник