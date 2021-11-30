Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками РФ околиць селища Станиця Луганська.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора
Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 29 листопада бойовики РФ відкрили вогонь по мирних жителях Станиці Луганської із застосуванням важкої артилерії. Внаслідок обстрілу виведено з ладу електротрансформатор та лінію електропередач – без світла залишилося більше тисячі людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, у тому числі житловий будинок та транспортний засіб.
Крім того, один зі снарядів влучив в адміністративну будівлю Новокіндрашівської станції філії "Донецької залізниці" АТ "Укрзалізниця", внаслідок чого осколкове поранення в голову отримав її працівник. Його стан є стабільним, життю нічого не загрожує.
"Незаконні дії НЗФ, контрольованих РФ, становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла. В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинилися населені пункти: частково Станиця Луганська і село Малинове, 1185 абонентів.