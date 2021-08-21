Дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Знову в Україні від удару струмом на залізниці постраждала дитина. Підлітка зняли рятувальники із залізничної цистерни.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС Львівської області.

"20 серпня о 18:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у м. Самбір на вул. Вокзальна, 1 Самбірського району отримала ураження електричним струмом, дівчина 2007 року народження. Дівчина перебувала на вагоні - цистерні, який стояв на залізничній станції "Самбір", - йдеться в повідомленні.

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Обставини та причини події встановлюються.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині госпіталізована 16-річна дівчина, яку вдарило струмом на даху товарного поїзда при спробі сфотографуватися. Інцидент стався на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий 13 серпня близько 06:00.

Автор: Анастасія Горбачова