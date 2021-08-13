Удар був такої сили, що постраждалу відкинуло аж на рейки.

На Харківщині госпіталізовано 16-річну дівчину, яку вдарило струмом на даху товарного потяга під час спроби сфотографуватися.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Інцидент стався на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий 13 серпня близько 06:00.

"Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного потяга, який перебував на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки", - йдеться у повідомленні.

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Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.

Нагадаємо, у Львові пару місяців тому стався аналогічний випадок - дівчину вдарило струмом на поїзді, на який вона вилізла заради селфі. Потерпіла отримала опіки 70% тіла, проте вижила.

Автор: Світлана Макринська