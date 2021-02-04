Хлопчик послизнувся на мокрій трубі і зачепив кабель.

П'ять років тюрми за смерть школяра. У Львівській області чотирьох працівників Дрогобицької районної електромережі засудили за службове недбальство.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Одесі хлопчик отримав розряд струму на даху вагона, він у важкому стані

Суд визнав їх винними в порушенні правил безпеки - електрики залишили відкритим джерело струму, яке смертельно уразило дитину.

Влітку 2018 року 10-річний Марк разом із друзями поспішав на заняття з футболу. Пішов навпростець - через річку кладкою з двох металевих труб. Одна з них була пошкоджена і з неї стирчали електродроти під високою напругою.

Хлопчик послизнувся на мокрій трубі і зачепив кабель. Марка вдарило струмом, він помер одразу.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН