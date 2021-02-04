П'ять років тюрми за смерть школяра. У Львівській області чотирьох працівників Дрогобицької районної електромережі засудили за службове недбальство.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Суд визнав їх винними в порушенні правил безпеки - електрики залишили відкритим джерело струму, яке смертельно уразило дитину.
Влітку 2018 року 10-річний Марк разом із друзями поспішав на заняття з футболу. Пішов навпростець - через річку кладкою з двох металевих труб. Одна з них була пошкоджена і з неї стирчали електродроти під високою напругою.
Хлопчик послизнувся на мокрій трубі і зачепив кабель. Марка вдарило струмом, він помер одразу.
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