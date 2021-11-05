Поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.

У Львові 26-річний чоловік без належного догляду та годування утримував у квартирі 8 собак та 9 котів.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 4 листопада від волонтерів-зоозахисників надійшло повідомлення про жорстоке поводження з тваринами.

За словами заявників, мешканець одного з будинків на вулиці Замарстинівській у Львові утримує у своєму помешканні близько 20 тварин – собак та котів, не надає їм необхідного догляду, не забезпечує годування та відповідні умови утримання.

За вказаною адресою прибули правоохоронці. Після тривалих перемовин власник квартири впустив поліцейських та волонтерів у помешкання, де перебували 8 собак та 9 котів – більшість у незадовільному та хворобливому стані. Тварини були доставлені у ветеринарну клініку, де під час надання допомоги один собака помер.

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За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами"). Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

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Автор: Світлана Макринська