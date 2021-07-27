В приватній розмові поет в експресивній манері назвав свого приятеля "коханий друг", що імовірно було почуто нападниками.

Біля пам’ятника Шевченка у Львові група невідомих молодиків побила поета Сергія Савіна та його друга, вуличного музиканта Максима Вербу. Савін вважає, що напад стався на ґрунті гомофобії.

Як розповів Савін на своїй сторінці у Facebook, нападники – молодики віком 20-25 років. Під час побиття нападники застосували газовий балончик. Постраждалі отримали хімічні опіки першого ступеня та травми.

"Група молодиків за нами спостерігала ще під час читання мною віршів на Площі ринок. (Про що так шанобливо і з захватом розповідало ще тиждень тому національне телебачення з львівської студії). І з камер відеонагляду було видно, як за нами стежили. І ходили за нашими слідами.

УВАГА. Між нами і нападниками не було жодного діалога. Жодної розмови. Жодного слова. Що просто обурює, бо причин силового і сльозогінного втручання – 0 цілих, 0 десятих", - пояснює поет.

Він підозрює, що напад скоєний через дискрімінацію.

"Бо єдине, що могли почути злочинці, це нашу з Максимом приватну розмову, де я його поетично назвав "КОХАНИЙ ДРУГ" (і це моя справа і мої слова, яких я не цураюся!), і тільки через це, молодики могли собі нафантазувати, що ми належимо до ЛГБТ- спільноти. (Що абсолютно, врешті, нікого не стосується).

Я не збирався публічно висловлювати підтримку геям і лесбійкам, але від сьогодні зрозумів, що навіть якби ми були геями, все одно, це недопустимо, щоб якесь печерне г**но неосвічене тебе п***ло до кровотеч в серці того міста, яке несе культуру по всій країні", - зазначив Савін.

Постраждалі пройшли медобстеження та написали заяви у відділку поліції. Савін наголошує, що якщо це дискримінація за сексуальним виявом свободи людини – то він доведе це до ЗМІ.

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"А я впевнений, що це саме така дискримінація. Бо в нього, бачте, волосся в білий колір пофарбоване, а я чоловіка називаю "КАХАНИЙ ДРУГ". Бог бачить, воювання за права ЛГБТ – не моя тема. Я ще за мову не відвоював, але від сьогодні я ще й боротимусь за права гомосексуалів. І всіх інших. Від завтра вивчатиму законодавчі норми і як це все діє по території світу", - вказав автор допису.

При тому Савін наголошує, що є "чистим націоналістом" і "нічого не має до гомосексуальних впливів", написавши поетичну збірку, де "в кожному вірші простежується бажання, любов, хотіння жінки і жінок".

Водночас у статусі поета в Facebook з якихось причин написано, що "з жінками він тепер лише дружить".

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Автор: Дмитро Захаров