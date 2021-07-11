У Львові 48-річна місцева жителька надала неправдиве повідомлення про замінування двох поліцейських будівель.
Про це повідомляється на сторінці Національної поліції у Facebook.
О 05:45 жінка зателефонувала на лінію "102" і повідомила про замінування будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського райуправління поліції.
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Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері.
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