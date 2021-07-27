Водієві був виписаний протокол за нетверезе кермування, скоєння ДТП, пошкодження електроопори і управління автомобілем без документів.

У Запоріжжі водій легкового автомобіля за хвилину заробив одразу 4 протоколи, скоївши низку порушень Правил дорожнього руху просто на очах у патрульних.

До того ж він ще й розбив власне авто, повідомляється в сюжеті ТСН.

Спершу 36-річний водій їхав смугою зустрічного руху й ледь не протаранив автомобіль патрульної поліції.

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Потім намагався поїхати від поліцейських, однак майже відразу врізався у стовп, тож наздоганяти втікача не довелося. Від удару авто порушника перекинулося, проте сам водій не постраждав.

Коли водій вийшов із авто, виявилося, що він ледь тримався на ногах, адже був п'яний.

Порушнику був виписаний протокол за нетверезе кермування, скоєння ДТП, пошкодження електроопори і управління автомобілем без документів.

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Автор: Олександр Топчій