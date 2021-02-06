У Львові нетверезий водій позашляховика тікав від патрульних, а коли його наздогнали, то накинувся на них. Інцидент зняв реєстратор патрульної машини.
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Зазначається, що спочатку 29-річний водій їхав у смузі для громадського транспорту. Поліцейські намагалися його зупинити, але той почав тікати. Порушника наздогнали, коли він застряг у заторах. Спочатку відмовлявся виходити з машини, а як вийшов, почав штовхати і бити поліцейських.
Перешкоджала копам і пасажирка. Довелося затримати і її.
Водій позашляховика був без водійського посвідчення, з ознаками алкогольного сп'яніння. Наразі порушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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