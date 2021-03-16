У Львові група молодиків залякувала дітей на дитячому майданчику. В нападників був предмет, схожий на пістолет (імовірно-пневматичний, або на кулях Флобера), одна дитина отримала травму.
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Cвідок інциденту Ростислав розповів про пригоду у львівській Facebook-спільноті Varta1. За його словами, напад стався вчора увечері, о 17:30.
«Дана група молодиків (див. фото та відео) залякувала дітей на дитячому майданчику за адресою вул. Лисенка 25 - 27 предметом схожим на пістолет. Крім того одна дитина отримала незначну травму в області ключиці через верхній одяг (куртку та светер). Пістолет ймовірно пневматичний або на кулі Флобера. Поліцію не викликали у зв’язку, що там були лише діти, а молодики швидко зникли», - зазначив він, виклавши фото та відео з хуліганами.
Судячи з оприлюднених фото, одна дитина отримала синець, імовірно від пострілу.
Допис про інцидент став вірусним та зібрав десятки коментарів. Користувачі закликають, аби з хуліганами розібралась поліція, а також покладають частину відповідальності за пригоду на їх батьків.
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