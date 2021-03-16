Одна дитина отримала незначну травму, імовірно від пострілу.

У Львові група молодиків залякувала дітей на дитячому майданчику. В нападників був предмет, схожий на пістолет (імовірно-пневматичний, або на кулях Флобера), одна дитина отримала травму.

Читайте такожНа Харківщині напали на бригаду "швидкої": двоє людей в лікарні

Cвідок інциденту Ростислав розповів про пригоду у львівській Facebook-спільноті Varta1. За його словами, напад стався вчора увечері, о 17:30.

«Дана група молодиків (див. фото та відео) залякувала дітей на дитячому майданчику за адресою вул. Лисенка 25 - 27 предметом схожим на пістолет. Крім того одна дитина отримала незначну травму в області ключиці через верхній одяг (куртку та светер). Пістолет ймовірно пневматичний або на кулі Флобера. Поліцію не викликали у зв’язку, що там були лише діти, а молодики швидко зникли», - зазначив він, виклавши фото та відео з хуліганами.

Судячи з оприлюднених фото, одна дитина отримала синець, імовірно від пострілу.

Допис про інцидент став вірусним та зібрав десятки коментарів. Користувачі закликають, аби з хуліганами розібралась поліція, а також покладають частину відповідальності за пригоду на їх батьків.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров