Раніше до відповідальності притягували тільки дівчину, з якою юнак займався сексом на зупинці.

У Львові неповнолітнього хлопця, який у лютому займався сексом з 18-річною дівчиною на зупинці громадського транспорту, оштрафували на 51 гривню.

Відповідне рішення нещодавно ухвалив Франківський районний суд Львова.

У постанові суду зазначається, що пізно ввечері 25 лютого у Львові на зупинці по вул. Кульпарківська хлопець займався сексом з дівчиною, чим порушив громадський порядок. Молодих людей під час статевого акту застукали поліцейські. Їхні нагрудні камери зафіксували інцидент.

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Хлопця звинуватили у вчиненні адміністративного правопорушення. Однак на засідання суду він не з’являвся.

На підставі наявних у справі доказів, зокрема, відеозапису з нагрудних камер поліцейських, суд визнав юнака винним у скоєнні дрібного хуліганства та оштрафував його на 51 гривню. Також він має заплатити 537 гривень судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.

Секс на зупинці у Львові: що відомо

У Львові пізно ввечері 25 лютого хлопець займався сексом із 18-річною дівчиною на тролейбусній зупинці на вулиці Кульпарківській, 123.

Дівчину звинуватили у скоєнні дрібного хуліганства, а хлопця до відповідальності не притягували.

Згодом вона визнала свою вину та отримала від суду усне попередження за хуліганство.

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