Підозрювані вже звільнені з лав поліції, а також покаране їхнє безпосереднє керівництво.

Мешканка Черкас у суботу, 6 травня, повідомила правоохоронцям, що щодо її 17-річної доньки було вчинено злочин сексуального характеру.

Правоохоронці провели перевірку та з’ясувалося, що до злочину можуть бути причетні двоє поліцейських, і про це невідкладно повідомили співробітникам Державного бюро розслідувань, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Підозрюваних затримали, слідчі ДБР повідомили їм про підозру. Затриманих вже звільнили з поліції. Безпосередніх керівників підозрюваних поліцейских відсторонили від виконання службових обовʼязків.

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"У поліції Черкащини співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

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5 травня стало відомо, що в Одесі заарештовали керівника одного з відділів обласного управління патрульної поліції. "Правоохоронця" звинувачують у вимаганні хабаря за супровід великогабаритних вантажів.

За відомостями слідчих, зловмисник налагодив "схему" систематичного отримання грошей за перевезення великогабаритного вантажу та його супровід машиною поліції. Кожен супровід коштував 300 доларів.

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