Мешканка Черкас у суботу, 6 травня, повідомила правоохоронцям, що щодо її 17-річної доньки було вчинено злочин сексуального характеру.
Правоохоронці провели перевірку та з’ясувалося, що до злочину можуть бути причетні двоє поліцейських, і про це невідкладно повідомили співробітникам Державного бюро розслідувань, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Черкаській області.
Підозрюваних затримали, слідчі ДБР повідомили їм про підозру. Затриманих вже звільнили з поліції. Безпосередніх керівників підозрюваних поліцейских відсторонили від виконання службових обовʼязків.
"У поліції Черкащини співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Цікаві кримінальні новини - сьогодні це варто знати
5 травня стало відомо, що в Одесі заарештовали керівника одного з відділів обласного управління патрульної поліції. "Правоохоронця" звинувачують у вимаганні хабаря за супровід великогабаритних вантажів.
За відомостями слідчих, зловмисник налагодив "схему" систематичного отримання грошей за перевезення великогабаритного вантажу та його супровід машиною поліції. Кожен супровід коштував 300 доларів.