Наразі повідомляється, що хлопцю було 18 років.

У вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Він загинув на місці трагедії.

Як повідомляє місцевий портах zaxid.net, трагедія сталась у корпусі №5 львівського вишу, що на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, студент випав з вікна на 9 поверсі. Травми були несумісними з життям.

Трагедію підтвердили у поліції. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Від детальних коментарів наразі відмовляються.

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У Львівській політехніці також підтвердили нещасний випадок.

"Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція", – заявила речниця університету Наталя Павлишин.

За даними ЗМІ, хлопець навчався на першому курсі. Він нібито родом із Закарпатської області.

Подібний інцидент у Львові

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант. Хлопець нібито застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту.

Як з'ясувалося пізніше, до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею про доведення до самогубства.

Батьки курсанта розповіли про останнє СМС та ймовірну передсмертну записку сина. Вони вважають, що це могло бути доведення до самогубства.

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