Підлітки перевіряли кригу на міцність, але "розвага" ледь не закінчилася трагічно.

У Мелітополі Запорізької області під кригу пішли одразу двоє школярок. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався біля ставка у парковій зоні міста. На відео, яке з'явилось у соцмережах, видно, як школярка в чорному перевіряє лід на міцність. Зрештою той не витримує. Дівчинка опинилася у воді, але змогла вилізти на суходіл.

На цьому "експерименти" не закінчилися. За справу взялася інша дівчина. Вона тривалий час намагалась повторити "подвиг" попередниці. Через кілька хвилин школярка також опинилися під кригою з головою.

На щастя, ставок виявився не глибоким. Обійшлося без жертв.

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