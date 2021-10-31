Журналістам не вдалося поспілкуватися з єпископом, їх він виштовхав за двері.

У Києві єпископ Православної церкви України Андріан, у миру Руслан Кулик, побив жінку-сусідку Іванну Бережну, а потім відібрав телефон і викинув його.

Все сталося біля під'їзду їхнього будинку, повідомляється в сюжеті "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV.

Причиною конфлікту, за словами жінки, став нібито собака жінки, що заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Читайте також"Хто ти така": священик з Лаври заборонив волонтерам стерилізувати кішок і розбив переноску (відео)"У мене були руки в синцях, боліла черевна порожнина і грудна клітка. Бив мене й обзивав нецензурними словами, принижував мене... Я навіть не встигла йому відповісти", - згадує Іванна.

Бережна намагалася отримати відео з камер відеоспостереження, де було зафіксовано її побиття, тоді священик зчепився вже з її чоловіком.

"Він говорив, що ми - сепаратисти, оскільки розмовляємо російською мовою. Ми - іноземці, він нас не розуміє", - розповіла Бережна.

Журналістів єпископ також намагався виштовхати у двері. Пояснень від нього отримати не вдалося.

У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". За результатами проведення експертизи подія може бути перекваліфікована.

Раніше в Києві двоє невідомих у стані алкогольного сп'яніння побили священика біля ТРЦ NewWay (неподалік від Парку Партизанської слави).

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Автор: Ольга Робейко