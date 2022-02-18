Слідчі з'ясовують обставини інциденту.

Конфлікт спалахнув між пасажирами на платформі в метро Києва. Один з чоловіків був озброєний.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався 17 лютого на станції метро "Харківська". Між двома пасажирами стався конфлікт, але один з них виявився озброєний.

"Сьогодні, 17 лютого, в поліцію Києва від чергової станції метро "Харківська" надійшло повідомлення про те, що між двома пасажирами виник конфлікт і в одного з них є зброя. На місце прибув наряд управління поліції в метрополітені", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відібрали у чоловіка пістолет та затримали обох чоловіків. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Слідчі з'ясовують обставини інциденту, опитують свідків та очевидців інциденту.

Як раніше повідомляв УНІАН, за кілька годин до Нового року у столичному метро стався інцидент у вагоні поїзд. Нетверезі люди, які погано трималися на ногах, пройшли через турнікети метро, а контролер не викликала ні поліцію, ні воєнізовану охорону. П'яна компанія зайшла у вагон, і через дві станції влаштувала бійку між собою.

Рознімали забіяк пасажири, які стали мимовільними свідками бійки. В результаті двоє людей залишилися у вагоні, а одна з жінок вийшла.

Вас також можуть зацікавити новини: