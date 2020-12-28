В орендованій фігурантом квартирі під час слідчих дій поліцейські виявили близько 400 штук пластикових колб з психотропами, близько 250 грамів амфетаміну, близько 150 грамів канабісу, зіп-пакети із кристалічною речовиною білого та фіолетового кольору (наркотичні солі), вагою близько 50 грамів.

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, у якого вилучили наркотиків на чверть мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"Сьогодні, 27 грудня, слідчі та оперативники Заводського відділу поліції провели невідкладний обшук за місцем мешкання 24-річого жителя Новоодеського району. В орендованій фігурантом квартирі під час слідчих дій поліцейські виявили близько 400 штук пластикових колб з психотропами, близько 250 грамів амфетаміну, близько 150 грамів канабісу, зіп-пакети із кристалічною речовиною білого та фіолетового кольору (наркотичні солі), вагою близько 50 грамів, електронні ваги – 3 шт. із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Також під час обшуку вилучені фасувальні матеріали для наркотичних речовин: 20 тис. зіп-пакетів, близько 90 рулонів ізострічки, різноманітний столовий посуд із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикові ємності з залишками прекурсорів, а також товарно-транспортна накладна з пошти, де позначено, що зловмисник сьогодні вранці отримав посилку з наркотиками. Наркотики зловмисник найближчим часом планував розповсюдити безконтактним шляхом у вигляді закладок на території Миколаєва.

Під час слідчої дії експерт-криміналіст Слідчого управління ГУНП провів експрес-тест на визначення групи наркотичних сполук або психотропних речовин, за допомогою якого підтвердилось, що вилученою порошкоподібною речовиною є амфетамін.

З’ясувалось, що наркотичні речовини виявила власниця квартири, коли прийшла перевірити умови проживання орендаря. Побачивши в одній з кімнат речовини, схожі на наркотичні, вона повідомила про це в поліцію.

Наразі слідчі дії тривають. Речові докази вилучені та направлені на проведення експертизи. У загальному підрахунку вартість вилученого товару за цінами "чорного ринку" становить близько 250 тис. гривень.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

За погодженням з місцевою прокуратурою найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Правоохоронці встановлюють походження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до їх збуту.

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Автор: Юлія Петриченко