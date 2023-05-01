Півроку тварина мучилася в тісному сараї. Кінь намагався вирватися на свободу й в розпачі бився об двері та стіни своєї "в'язниці".

У передмісті Одеси породистого коня заморили голодом: тварину тримали в темному сараї, зоозахисники не змогли її врятувати.

Про це УНІАН повідомила представник зоозахисної громадської організації "А-Хімса" Олександра Гарбарь. За її словами, виснаженого коня на прізвисько Білий Парус місцеві жителі виявили лежачим в полі, недалеко від селища Усатове. Обурені люди звернулися до поліції та зоозахисників.

За даними Гарбарь, породисту тварину власниця купила півроку тому, щоб "заробляти гроші".

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"Вона хотіла використовувати благородну тварину в комерційних цілях - в центрі Одеси фотографувати, катати "клієнтів" та інше. При цьому, вона тримала коня в тісному сараї, в якому не було навіть соломи. Нещасний кінь спав на голій землі, у власних випорожненнях...",- розповіла зоозахисниця.

Вона стверджує, що кінь був весь в ранах та синцях, голова й очі - в ударах. Він намагався вирватися на свободу та в розпачі бився об двері та стіни сараю.

"Завдяки титанічним зусиллям, ми змогли його забрати і перевезли в безпечне місце. Ветеринари зробили все можливе, але 3-річний Парус помер. Помер від крайнього ступеня виснаження, його мучителька карала його позбавленням їжі і води", - стверджує Грабар.

За фактом загибелі Білого Паруса відкрито провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Як уточнила Олександра Гарбарь, для встановлення причини смерті тварини призначена експертиза.

Зоозахисниця додала, що у господині закатованої тварини є ще собака породи "Пекінес", зовнішній вигляд якої залишає бажати кращого. За словами місцевих жителів, зокрема, у нього врослий в шию нашийник.

В Україні врятували цуценя, якого поїла горілкою господиня

Нагадаємо, що нещодавно випадок жорстокого поводження з тваринами трапився в Києві. Жертвою насильства стало маленьке щеня, якого замість нормальної їжі господиня поїла горілкою. Скиглення собаки випадково почули сусіди злочинниці й викликали правоохоронців.

У квартирі садистки не раз чули відлуння сварок. Жінка регулярно прив'язувала собаку до батареї та била. Подробиці розповів старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

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