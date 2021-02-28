У Польщі загинули двоє українців / фото lubelska.policja.gov.pl
У польському Любліні в результаті ДТП загинули двоє українців.
Читайте такожНа Рівненщині п'яний водій протаранивши бетонну огорожу, загинули двоє осіб (фото)
Про це повідомляє прес-служба поліція Любліна.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з дорожнім знаком, а потім з деревом.
В результаті аварії загинули двоє українців 22 і 24 років.
Водій автомобіля з невідомої причини не впорався з керуванням / фото lubelska.policja.gov.pl
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Київській області сталася масова ДТП, є жертви (фото, Відео)
- У Києві фура перекрила вулицю в результаті ДТП
- На Харківщині сталася ДТП з рейсовим автобусом: є загиблі
- У Києві таксист наїхав на пішохода (фото)
- У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав у будинок-постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram