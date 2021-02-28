Двоє українців 22 і 24 років загинули в ДТП.

У польському Любліні в результаті ДТП загинули двоє українців.

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Про це повідомляє прес-служба поліція Любліна.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з дорожнім знаком, а потім з деревом.

В результаті аварії загинули двоє українців 22 і 24 років.

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Переклад: Катерина Лиманська