Невідому виштовхали з громадського транспорту.

У Харкові пасажирка тролейбуса влаштувала дебош. Жінка відмовлялася платити за проїзд і образила кондуктора з карликовістю, насміхаючись над його фізіологічними особливостями.

Про це очевидці повідомили в Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Так, в одному з тролейбусів Харкова пасажирка відмовилася платити за проїзд. Своє рішення жінка мотивувала дивними фразами про те, що зараз все дорожчає. Кондуктор відмовився приймати такі виправдання і зажадав оплату за проїзд.

У відповідь на це пасажирка образила працівника громадського транспорту через його фізіологічні особливості. Жінка вказала чоловікові з карликовістю на його зріст і поводилася максимально нетактовно.

Пасажирка назвала себе "нещасною жінкою". Розгорівся скандал. Кондуктор заявив, що тролейбус не поїде, поки жінка не сплатить проїзд. Однак вона відмовлялася купувати квиток, попри те, що всі інші пасажири голосно вимагали припинити дебош.

Читайте такожУ Львові чоловік влаштував стрілянину у кафеУ підсумку один з пасажирів не витримав і виштовхав жінку з тролейбуса. Пасажирку грубо випровадили з громадського транспорту, це сильно її обурило. Однак з'ясовувати ситуацію далі вона вже не змогла. Тролейбус поїхав, а сама жінка, яка образила кондуктора з карликовістю, залишилася на зупинці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині арештанти виманили через Інтернет 18 мільйонів гривень.

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Автор: Поліна Кузенко