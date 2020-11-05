За даними ЗМІ, аварію спричинила відмова громадянина України зупинити автомобіль на вимогу поліції.

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

"3 листопада генеральним консульством України в місті Краків отримано повідомлення від воєводської комендатури поліції міста Ополе про смерть громадянина України в результаті ДТП", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

Нагляд у справі здійснює районна прокуратура міста Пруднік (Польща). Триває процедура оформлення документів з метою репатріації померлого в Україну. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Кракові.

За даними ЗМІ, українець загинув у дорожньо-транспортній пригоді при відмові зупинитися на вимогу поліції.

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Автор: Віталій Саєнко