У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.
"3 листопада генеральним консульством України в місті Краків отримано повідомлення від воєводської комендатури поліції міста Ополе про смерть громадянина України в результаті ДТП", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
Нагляд у справі здійснює районна прокуратура міста Пруднік (Польща). Триває процедура оформлення документів з метою репатріації померлого в Україну. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Кракові.
За даними ЗМІ, українець загинув у дорожньо-транспортній пригоді при відмові зупинитися на вимогу поліції.
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