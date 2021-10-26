З'ясувалося, що хлопець випав з вікна.

У Польщі загинув молодий українець. Тіло 22-річного парубка знайшли біля гуртожитку у Любліні. Студент випав з вікна, правоохоронці підозрюють, що він скоїв самогубство.

Про це повідомляє видання Spotted Lublin.

Інцидент стався ще 24 жовтня, проте про нього повідомили лише у понеділок. Студент жив у Любліні. Тіло 22-річного парубка знайшли на даху, біля входу у гуртожиток на Надбистрицькій вулиці.

Мешканці гуртожитку побачили українця та викликали рятувальників. Проте медики вже не могли допомогти парубку - вони констатували його смерть. За даними видання, правоохоронці встановили, що хлопець випав з вікна третього поверху.

Читайте такожУ Польщі українці влаштували дебош на борту літакаПоліція підозрює, що молодий громадянин України, який жив у Польщі, вчинив самогубство. Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту, проте вони вже виключають, що до смерті парубка можуть бути причасні треті особи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Польщею прокотився потужний буревій, у якому загинув українець. Окрім цього, нещодавно український водій ледь "не зламав" алкотестер польським копам, у нього в крові була майже смертельна доза алкоголю – п’ять проміле.

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Автор: Поліна Кузенко