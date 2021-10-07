Дівчинка боялася розповісти про це іншим.

У Рівненській області умовний термін отримав вчитель танців, який відправляв 10-річній дитині фото та відео свого оголеного тіла.

Про це йдеться у рішенні Здолбунівського районного суду.

Суд встановив, що в період з кінця січня по середину лютого 2021 року він вчинив відносно дитини розпусні дії сексуального характеру. Чоловік пересилав їй у"Viber" свій оголений статевий орган в ерегованому стані та оголене тіло.

Також він вів з дитиною переписку сексуального характеру та спонукав її перекинути на його мобільний телефон фото її оголеного тіла, відеозаписи з доторканням до своїх статевих органів.

Читайте такожУ Києві неадекват "на спір" стрибнув під колеса авто: інцидент потрапив на відеоДівчинка нікому про це не розповідала, бо боялася, що вчитель покаже комусь її фото.

Зараз вона боїться відвідувати гуртки та ходити до школи. Фото на телефоні побачила її мама.

Психолог дівчинки розповіла, що дитина любить танці, однак не може туди ходити, бо вчитель торкався до її частин тіла, змушував висилати фотографії в оголеному стані.

Також сестра дівчини розповіла, що познайомилася з вчителем, коли відводила її на танці. Вони почали спілкуватися в Instagram, пізніше вчитель надіслав їй фото свого статевого органу та відео з мастурбацією. Вона відмовилася скинути йому відверті фото свого.

Вчитель визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив пробачення у матері потерпілої.

Суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України та призначив йому покарання законом у виді позбавлення волі на строк 5 років, з позбавленням права займатись діяльністю у сфері освіти та позашкільного виховання дітей на строк 3 роки.

Однак його звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового кримінального правопорушення.

Він повинен виплатити дитині 100 тисяч гривень моральної шкоди та 20 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за розбещення онучок дружини та їхньої подружки.

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Автор: Людмила Жерновська