У Сумах покупець накинувся з ножем на продавчиню та охоронця
У Сумах покупець накинувся з ножем на продавщицю та охоронця.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Києві водій плюнув в обличчя касиру за прохання надягти маску (відео)Повідомляється, що конфлікт почався, коли двоє нетверезих чоловіків зайшли до магазину без масок. У відповідь на зауваження почали скандалити, а потім штовхатися.
«Один з відвідувачів витягнув канцелярський ніж. Охоронцеві порізав обличчя, а продавщиці руки», - йдеться в сюжеті.
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