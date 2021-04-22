Зловмиснику загрожує до двох років ув'язнення.

У Сумах покупець накинувся з ножем на продавщицю та охоронця.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві водій плюнув в обличчя касиру за прохання надягти маску (відео)Повідомляється, що конфлікт почався, коли двоє нетверезих чоловіків зайшли до магазину без масок. У відповідь на зауваження почали скандалити, а потім штовхатися.

«Один з відвідувачів витягнув канцелярський ніж. Охоронцеві порізав обличчя, а продавщиці руки», - йдеться в сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц