Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

У вбивстві поліцейського у місті Рубіжне Луганської області підозрюється його колега, якого затримано.

Про це поліція Луганської області повідомляє у Facebook.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів у ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.

Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

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Сьогодні, 16 листопада, у Рубіжному на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На території міста ввели поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства.

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Автор: Віталій Саєнко