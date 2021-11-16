У Рубіжному Луганської області на території адмінбудівлі виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.
Про це йдеться на сторінці МВС у Facebook.
"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня", – йдеться у повідомленні.
На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства.
Читайте такожНа Одещині знайшли повішеним поліцейського: ЗМІ дізналися можливу причину самогубстваНагадаємо, 31 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області на території військової частини №3011 Національної гвардії біля казарми знайшли непритомним 21-річного солдата-строковика.
Постраждалого госпіталізували, у нього діагностували струс мозку та черепно-мозкову травму.
Солдату зробили операцію, а потім перевели в реанімацію. Пацієнт знаходився під апаратом штучної вентиляції легень.
Пізніше – 1 листопада, стало відомо, що строковик помер у лікарні.