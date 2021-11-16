Правоохоронці розшукують особу, причетну до вбивства копа.

У Рубіжному Луганської області на території адмінбудівлі виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

Про це йдеться на сторінці МВС у Facebook.

"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня", – йдеться у повідомленні.

На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства.

Читайте такожНа Одещині знайшли повішеним поліцейського: ЗМІ дізналися можливу причину самогубстваНагадаємо, 31 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області на території військової частини №3011 Національної гвардії біля казарми знайшли непритомним 21-річного солдата-строковика.

Постраждалого госпіталізували, у нього діагностували струс мозку та черепно-мозкову травму.

Солдату зробили операцію, а потім перевели в реанімацію. Пацієнт знаходився під апаратом штучної вентиляції легень.

Пізніше – 1 листопада, стало відомо, що строковик помер у лікарні.

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Автори: Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк