Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали правопорушника.

У Вінниці поліцейські затримали зловмисника, який з ножем напав на священника.

Як повідомляє управління поліції Вінниччини, інцидент стався 2 січня поблизу однієї із релігійних споруд міста. О 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про ножове поранення священника.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали правопорушника. Наразі усі обставини події встановлюються.

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Священники все частіше потрапляють у гучні скандали під час війни. Зокрема, у Києво-Печерській Лаврі прославляли РФ. Так, під час служби хор співав відверто проросійські пісні. "Прокидається матушка-Русь", - йшлося у пісні, яка потрапила на відео.

Згодом СБУ почала обшуки у Києво-Печерській лаврі. А 1 грудня СБУ вручила підозру священнику за пісні про "матушку-Русь". У справі встановили кілька підозрюваних, які організовували це богослужіння.

Як повідомив глава СБУ Василь Малюк, причетний до скандального богослужіння досить цікавий священник.

"До речі, він такий цікавий персонаж. Він навіть спав у труні, і так далі. Доволі такий колоритний. Ну, все по закону та моралі", - розповів Малюк.

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