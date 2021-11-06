Чоловік нібито побився зі знайомим об заклад.

35-річний росіянин у стані алкогольного сп’яніння виліз на будівлю ТРЦ у Вінниці та зняв звідти прапор України.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Повідомлення про невідомого чоловіка, який зняв з будівлі ТРЦ встановлений на 600-річчя міста прапор, надійшло вранці, 6 листопада.

Це побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі.

Читайте також"Верхівка нахабності": у мережі показали на відео грубе порушення ПДР київським таксистомЗа словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння.

Попередньо встановлено, що близько 5:00 ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який в подальшому викинув, коли тікав від охоронників.

Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

В межах розслідування встановлюються усі обставини події.

Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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Автор: Віолетта Орлова