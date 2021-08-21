Попередньо, інцидент стався через іскру від зварювального апарату.

Вибух прогримів на одній з автозаправних станцій у місті Хуст. В результаті інциденту двоє людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Закарпатської області.

За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш.

"В оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій в місті Хуст", - зазначено в повідомленні.

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За даними поліції Закарпатської області, в результаті вибуху постраждав працівник АЗС та один з відвідувачів - вони отримали опіки. Після надання допомоги постраждалих відпустили на амбулаторне лікування.

У поліції зазначили, що на заправній станції велися монтажні роботи із застосуванням зварювального апарату. Вибух міг бути спровокований іскрою та великою концентрацією паливно-мастильних матеріалів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 272 "Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кропивницькому пролунав вибух. Інцидент стався біля спортивної школи. Люди, які їхали на громадському транспорті по вулиці Велика Перспективна, чули гучний звук і бачили поліцейських.

Автор: Анастасія Горбачова