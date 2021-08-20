На місці інциденту працюють піротехніки та поліцейські.

У Кропивницькому пролунав вибух. Інцидент стався біля спортивної школи. Люди, які їхали на громадському транспорті по вулиці Велика Перспективна, чули гучний звук та бачили поліцейських.

Про це повідомляє видання "Утренний город".

20 серпня, приблизно у 14:15, мешканці Кропивницького почули вибух. Інцидент стався біля зупинки та спортивної школи, на вулиці Велика Перспективна.

На місце вибуху майже одразу приїхала поліція. Правоохоронці огородили територію, також приїхали рятівники та піротехніки. По вулиці, поряд з місцем інциденту, перекрили рух. Через це громадський транспорт рухається іншою вулицею, у місті утворилися затори.

Читайте такожЗ'явилося моторошне відео з місця "вогняної" ДТП на Запоріжжі, де загинули п'ятеро осібЗа словами свідків інциденту, які знаходилися під час вибуху у тролейбусі поряд зі спортивною школою, поліція зупинила транспорт та висадила усіх пасажирів. Чому стався вибух та чи постраждали від нього люди - наразі не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі велосипедист на швидкості збив візочок з малюком. Чоловіка на двоколісному транспорті забрала швидка допомога.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко