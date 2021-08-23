Малюк отримав опіки спини та сідниць.

У запорізькому перинатальному центрі немовля отримало опіки.

Про це в понеділок, 23 серпня, повідомляє відділ комунікації поліції області.

Зранку на "102" зателефонував 28-річний батько новонародженої дівчинки та розповів, що його доньці обпекли спину та сідниці в Обласному перинатальному центрі Запорізької обласної ради.

Слідчо-оперативна група попередньо з'ясувала, що 20 серпня після проведення кесаревого розтину дві медичні сестри на тривалий час поклали дитину на електричний зігрівальний килимок.

"В результаті немовля отримало опіки спини I ступеню та сідниць II ступеню. На теперішній час стан дитини стабільний", - повідомили правоохоронці.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

Винним може загрожувати до 5 років обмеження волі або до 3 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Комолова