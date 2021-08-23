На Чернігівщині 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину.
Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.
За інформацією правоохоронців, трагедія сталася сьогодні, 23 серпня, в одному з сіл Прилуцького району.
"Мешканець села облив 31-річну дружину займистою рідиною (ймовірно, бензином) та підпалив. Потерпіла вижила, проте отримала значні опіки тіла. Жінку доставлено каретою екстреної медичної допомоги до лікарні та шпиталізовано у реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту чоловік теж отримав опіки рук, його також забрали до лікарні.
Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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