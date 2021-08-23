Обоє отримали опіки, жінка в реанімації.

На Чернігівщині 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину.

Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася сьогодні, 23 серпня, в одному з сіл Прилуцького району.

"Мешканець села облив 31-річну дружину займистою рідиною (ймовірно, бензином) та підпалив. Потерпіла вижила, проте отримала значні опіки тіла. Жінку доставлено каретою екстреної медичної допомоги до лікарні та шпиталізовано у реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту чоловік теж отримав опіки рук, його також забрали до лікарні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Автор: Ірина Синельник