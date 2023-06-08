Розкрадання пального були настільки масштабними, що полковнику Служби довелося облаштувати міні-АЗС на території власного маєтку.

У Запоріжжі рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) місяцями не з’являлися на роботі, а натомість таємно працювали заправщиками, продаючи відомче пальне.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань. "Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру запорізькому полковнику ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків державі складає понад 2,3 млн грн", - розповіли в Бюро.

Підкреслюється, що пальне ДСНС виділялося державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

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Проте, наголосили у ДБР, пальне "розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки".

"Крім того, заправщиками залучались чинні співробітники ДСНС. Ці "рятувальники" за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелося облаштувати міні-АЗС просто на території власного маєтку.

Так, у ході слідчих дій було знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Крім того, гроші в різній валюті на суму понад 8 млн в гривневому еквіваленті.

"Полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Це - далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя, на якій зведено маєток головного фігуранта. "За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та "загадково" перейшла у власність "ділка", - розповіли в Бюро.

Так, ДБР повідомило про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нелегальні продажі

У Чорноморську Одеської області підприємець продала місту майже 30 тис. банок непридатних консервів. Цей товар призначався для роздачі населенню під час надзвичайних ситуацій в регіоні.

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