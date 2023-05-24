Йдеться про екс-правоохоронницю, яка очолила окупаційний відділ "міліції" у справах неповнолітніх.

На Харківщині довічне позбавлення волі загрожує екс-правоохоронниці, яка перейшла на бік окупантів та погрозами агітувала колег слідувати її прикладу.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, після захоплення Вовчанська окупанти призначили її керувати відділом псевдоміліції у справах неповнолітніх, де "особливу увагу" вона приділяла підліткам-патріотам.

За даними слідства, жінка активно намагалася вербувати місцевих українських силовиків та патрулювала місто.

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У вересні 2022 року під час контрнаступу українських військових зрадниця була вимушена втекти з міста разом з окупантами. Наразі їй загрожує довічне позбавлення волі.

Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, екс-правоохоронницю звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

До окупації міста вона була інспекторкою з ювенальної превенції сектору ювенальної превенції відділу превенції відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

За даними прокурорів, після вступу на ворожу посаду жінка почала їздити по адресах проживання своїх колег та агітувати їх до співпраці з окупаційною владою.

"Тим, хто не погоджувався - обіцяла направити до них та їх родин російських військових для проведення "профілактичних бесід", - розповіли облпрокуратурі.

Крім того, обвинувачена безпосередньо проводила профілактичні бесіди з "проблемними" підлітками та їх батьками, а також виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців.

Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

У Харкові у держзраді звинуватили освітянку з Куп’янську

Як повідомляв УНІАН, у Харкові судитимуть "заступницю начальника" в окупаційному відділі освіти у Куп’янську. Жінка добровільно погодилася на співпрацю з росіянами та збиралася вчити українських дітей за стандартами освіти РФ. Їй загрожує до 10 років ув’язнення за колабораційну діяльність.

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