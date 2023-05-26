Було ухвалено рішення про їх примусове повернення до РФ.

У Львові виявили російську сім’ю, яка приїхала в Україну за місяць до початку війни та перевищила дозволений строк перебування, оскільки не виїжджала за її межі. Про причини своєї "подорожі" порушники не повідомили.

Як повідомляє прес-служба Міграційної служби Львівської області росіян притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України". Було ухвалено рішення про їх примусове повернення.

"Також особу, яка надавала іноземцям житло, притягнули до адмінвідповідальності за статтею 206 КУпАП "Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг", – додали міграційники.

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На Львівщині покарали маму школяра, який цькував свою онкохвору однокласницю. Зазначається, що хлопець неодноразово ображав і принижував дівчинку, що вплинуло на її психологічний стан. Через булінг батьки школярки звернулися до поліції.

Тим часом у Самборі Львівської області збираються встановити туалет за 2 мільйони гривень. У ньому буде відеонагляд та інтернет. Відомо, що тендер на його встановлення виграв підприємець з Івано-Франківська.

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