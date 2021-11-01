ДТП сталася вночі на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя".

У Кіровоградській області сталася смертельна аварія: зіткнулися вантажівка та легковик. У результаті ДТП загинули чотири людини, з яких троє – діти.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася вночі на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с.Новошевченкове Кропивницького району.

Сталося зіткнення легкового і вантажного автомобілів, в результаті чого загинули 4 людини, з них 3 дитини. Їм було 16, 12 та 11 років.

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Автор: Вікторія Токарєва