Порушницю депортують.

35-річна громадянка України намагалась в’їхати на територію Угорщини без відповідних документів через КПП "Берегшурань", а коли її викрили – напала на угорського правоохоронця.

Про це йдеться у матеріалах Окружної слідчої прокуратури Дебрецена, цитує Mukachevo.net.

Інцидент стався у серпні 2021 року. Під час перевірки жінка надала свій паспорт, але у в’їзді в сусідню країну їй відмовили.

Українку не зупинили попередження правоохоронців, які наполягали, щоби іноземка поверталася на Батьківщину. Громадянка забрала свій паспорт і все ж зважилась на перетин кордону без дозволу.

Читайте такожКомандир ЗСУ виявився громадянином РФ і збирав таємні військові документиСержант поліції спробував зупинити порушницю, застосувавши фізичний примус. У відповідь затримана почала кричати і відштовхнула угорського правоохоронця, продовжуючи чинити опір поки на неї не наділи кайданки.

Слідча прокуратура ухвалила рішення про тримання жінки під вартою за насильство над посадовою особою, а потім допитала її як підозрювану, наклавши арешт.

Нині 35-річну українку засудили до умовного терміну та депортації з Угорщини в суді м. Вашарошнамень.

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Автор: Віолетта Орлова