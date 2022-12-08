Головна мета - виявлення та протидія підривній діяльності російських спецслужб.

Сьогодні Служба безпеки України разом з Національною поліцією та Нацгвардіює проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ МП у Житомирській області.

Вони проводяться у Коростенському районі на території Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського, йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Разом з представниками релігійних організацій вони оглядають території та приміщення. Шукають людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та предмети, заборонені до обігу.

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Метою названо виявлення та протидія підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

"Враховуючи повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.

У СБУ підкреслили, що діють в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України.

Обшуки у УПЦ МП

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України оприлюднила список осіб, які потрапили під санкції РНБО. В ньому опинилися 10 людей, тісно пов'язаних з УПЦ МП.

Як відомо, на початку листопада священник оприлюднив відео, на якому у Києво-Печерській Лаврі звучить пісня, яка прославляляє Росію. Вже 22 листопада Служба безпеки України провела там обшуки.

Згодом у службі повідомили, що перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб під час контррозвідувальних заходів на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.

Вони розповіли про виявлення проросійської літератури, яку використовують під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира".

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