Поранений клірік прооперований та знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

У храмі Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату поранили священника.

Як інформує поліція області, вранці 2 січня на спецлінію прийшло повідомленні про поранення священнослужителя на території одного з храмів. На місці правоохоронці зустріли чоловіка в неадекватному стані.

"Коли поліцейські прибули на виклик, побачили чоловіка у неадекватному стані, який не реагував на зауваження. Натомість зловмисник почав наближатися до правоохоронців, погрожував їм фізичною розправою та вимахував предметом, схожим на ніж. ... Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелося застосувати табельну зброю, вистріливши фігуранту в ногу. Зловмисника затримали, а лікарі надали йому медичну допомогу. Життю та здоров’ю затриманого наразі нічого не загрожує", – розповіли в поліції.

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Вже з’ясували, що нападник – 47-річний житель Вінниці, який перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Як потім з’ясувалося, предмет, яким він був озброєний, – небезпечна бритва.

За фактами замаху на вбивство священнослужителя та посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочате кримінальне провадження (ч. 2. ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 ККУ). Нападника затримано, правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини події.

У прес-службі УПЦ МП повідомили, що інцидент стався у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Чоловік, як сповіщають, зайшов до храму і почав перевертати речі, після чого здійснив напад на протоієрея Антонія Ковтонюка.

"Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло. … Протоієрей Антоній прооперований та знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці", – розповіли в УПЦ.

Заборона УПЦ МП - останні новини

На початку грудня РНБО ухвалила рішення доручити Кабінету Міністрів до лютого підготувати та внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Як свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), кожен другий українець вважає, що Українська православна церква Московського патріархату має бути повністю забороненою в Україні.

Крім цього, УПЦ МП зобов’язана змінити назву (наразі офіційна назва – Київська митрополія Української православної церкви) у такий спосіб, щоб вона відбивала приналежність церкви до Росії. 27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним відповідний закон. Утім церква відмовилася від перейменування.

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