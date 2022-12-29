Кожен другий українець вважає, що Українська православна церква Московського патріархату має бути повністю забороненою в Україні. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Респондентам ставилося запитання щодо доцільності політики влади стосовно УПЦ МП і пропонувалися три опції на вибір: від повної заборони до цілковитого невтручання (із розслідуванням лише окремих можливих правопорушень). Також пропонувалася "компромісна" середня позиція, коли церква не забороняється повністю, але над нею встановлюється нагляд і контроль з боку держави.
Згідно з отриманими результатами, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні, а 24% - виступають за дещо "м'якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.
Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. 9% опитаних не відповіли на запитання.
У коментарі КМІС до результатів опитування зазначається, що вони лише продовжують демонструвати, що кроки, зроблені УПЦ МП цього року, не переконали більшість українців, що це дійсно українська церква, а скоріше зберігається імідж "п'ятої колони Кремля".
Як проводилося опитування
Опитування проводилось з 4 по 27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було вивчено думку 1010 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних уряду України окремих районів Донецької та Луганської областей). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка не перевищує 2,4%.
Масштабні обшуки в церквах УПЦ МП
З листопада СБУ здыйснюэ обшуки на об'єктах УПЦ МП. Під час серії обшуків було виявлено пропагандистську літературу, яка заперечує існування України, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку "ЛДНР".
1 грудня президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки і оборони внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, до яких належить і УПЦ МП.
2 грудня РНБО запровадила санкції проти намісника Лаври Павла (Лебедя), екс-нардепа Вадима Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів церкви Московського патріархату.
1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. А 27 грудня стало відомо, що Міністерство культури рекомендуватиме не продовжувати строки оренди УПЦ Московського патріархату Успенського та Трапезного храмів у Національному Києво-Печерському заповіднику. З 1 січня 2023 року представники УПЦ МП не матимуть доступу до цих храмів.
Того ж дня Конституційний суд України визнав конституційним закон, який вимагає перейменування Української православної церкви (МП) із зазначенням її приналежності до Росії. Утім, УПЦ МП все одно відмовилася змінювати назву.