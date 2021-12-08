Перевізник був легальним, пасажири мають отримати страхові виплати.

Особи всіх 13 загиблих у ДТП під Черніговом ідентифіковані.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Болдирев.

За його словами, вчора ввечері не було встановлено особи чотирьох загиблих, проте вночі процес ідентифікації завершили.

"Усіх загиблих ідентифікували. Тепер родичі можуть поховати своїх рідних", - сказав Болдирев.

Також Болдирев уточнив, що перевізник, маршрутка якого потрапила в ДТП, працює легально і всі пасажири були застраховані.

"Механізм отримання відшкодування - це цивільно-правові відносини, має відбутися встановлення спадкоємців та оформлення документів, що вимагає певного часу", - пояснив директор департаменту.

Про яку суму відшкодування йдеться, Болдирев не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, раніше 13-ту жертву аварії не могли ідентифікувати.

Аварія під Черніговом: що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів".

Читайте такожАварія з 13-ма загиблими під Черніговом: безжальна випадковість чи трагічна закономірністьВнаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих, яких госпіталізовано до обласної лікарні, міської лікарні №2 та обласної дитячої лікарні, медики характеризують як важкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ.

8 грудня у Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

Водієві фури, який є ймовірним винуватцем ДТП, сьогодні вручили підозру про скоєння правопорушення. Його затримали.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ірина Синельник