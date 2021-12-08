Він отримав медичну допомогу і перебуває в спецпалаті.

На Чернігівщині затримано водія вантажівки, причетного до скоєння ДТП з 13 загиблими та 7 постраждалими, які перебували у маршрутному автобусі.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Чернігівській області.

За версією слідства, аварія сталася внаслідок того, що водій вантажівки не впорався з керуванням.

Читайте такожЇхали знайомитися з батьками: стали відомі подробиці смертельної ДТП під Черніговом"Попередньо відомо, що рейсовий автобус сполученням "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру. Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного жителя Чернігівського району. На відрізку автошляху між селами Снов’янка та Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом", - йдеться у повідомленні.

Водій вантажівки вижив в аварії і був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

ДТП за участі маршрутки "Борзна – Чернігів": що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Борзна – Чернігів".

Читайте такожАварія під Черніговом: 13-ту жертву досі не можуть ідентифікуватиВнаслідок аварії загинули 13 осіб (11, включно з водієм автобуса, — на місці, одна особа в лікарні, ще одна — в кареті "швидкої"). Ще 7 осіб було травмовано. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, який наразі з травмами перебуває в реанімаційному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водій вантажівки порушував правила дорожнього руху.

На цей час слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. Призначена низка експертних досліджень.

На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.

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Автори: Світлана Макринська, Анастасія Печенюк