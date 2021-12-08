7 постраждалих в аварії досі перебувають в лікарні.

В Чернігівській області, де в моторошній аварії за участі маршрутки та вантажівки загинули 13 осіб, продовжують ідентифікувати жертв. Оголошено день жалоби.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

12 жертв аварії вже ідентифіковані, особу 13-го загиблого пасажира досі не встановлено.

Семеро потерпілих осіб досі перебувають в лікарнях. Стан травмованих, серед яких 16-річних хлопець та водій вантажівки, від середнього то вкрай важкого. Лікарі наразі не дають прогнозів.

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ДТП за участі маршрутки "Борзна – Чернігів": що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Борзна – Чернігів".

Внаслідок аварії загинули 13 осіб, ще 7 осіб було травмовано. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, який наразі з травмами перебуває в реанімаційному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні.

У прокуратурі Чернігівської області повідомили, що однією з можливих причин аварії могли бути погодні умови.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водій вантажівки порушував правила дорожнього руху.

Очевидець аварії розповів, що дізнався від водія фури одразу після ДТП.

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Автор: Анастасія Печенюк