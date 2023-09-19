Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині.

"Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники Держбюро розслідувань на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Побиття людини в ТЦК Самбора - що відомо

Як повідомляв УНІАН. сьогодні в мережі з’явилося відео, де стверджувалося, що працівники Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) упродовж шести діб утримують та б'ють чоловіка з Харкова.

На одному з роликів, знятому ще одним утримуваним, видно, як працівник ТЦК застосовує фізичну силу до чоловіка.

Згодом Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовців, які можуть бути причетними до побиття цивільного чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків, нібито проводиться службова перевірка.

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