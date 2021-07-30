Чоловік надавав транспортні засоби для перевезень призовників на території окупованого Криму.

На території міжнародного аеропорту "Херсон" учора, 29 липня, виявили громадянина України, який сприяв РФ у проведенні незаконних призовних кампаній українців в Криму.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

За інформацією прокуратури, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом примушування кримчан служити в Збройних силах РФ (ч. 1 ст. 438 КК України), що є воєнним злочином та підпадає під заборону статті 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, правоохоронцями автономії встановлено громадянина України, який на момент окупації півострова був власником та керівником приватного підприємства у Сакському районі АР Крим, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях.

Після окупації Російською Федерацією півострова Крим, вказаний громадянин здійснив перереєстрацію підприємства відповідно до законодавства РФ та продовжив займатися підприємницькою діяльністю.

Читайте такожПАРЄ засудила Росію за переслідування кримських татар і порушення прав людини в КримуОкрім цього, підозрюваний протягом 2016-2017 років надавав допомогу окупаційній владі, уклавши договори з "військовим комісаріатом Республіки Крим", у забезпеченні проведення 4 незаконних призовних кампаній в Криму. Зокрема, систематично надавав транспортні засоби для перевезень призовників з військових комісаріатів різних районів окупованого півострова до збірного розподільного пункту "Республіки Крим" та залізничного вокзалу у м. Сімферополі, звідти вони прямували для проходження служби за межі окупованого півострова.

"До прикладу, згідно з умовами одного із контрактів, транспортні засоби, що належали підприємству підозрюваного, під час проведення однієї призовної кампанії, мають здійснити 496 рейсів, перевізши 3200 осіб. Плата за надані послуги становила понад 1 мільйон російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Наразі за процесуального керівництва прокуратури автономії вказаному громадянину України повідомлено про підозру у пособництві в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає у сприянні незаконній діяльності "військового комісаріату Республіки Крим" під час проведення незаконних призовних кампаній в Криму.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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У Міністерстві закордонних справ висловили рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу українських громадян у тимчасово окупованому Криму.

13 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що незаконний призов жителів окупованого Криму до російських військ свідчить, що агресія Росії проти України триває.

Пізніше посольство США закликало Російську Федерацію завершувати "гру в легітимність" та припинити призовну кампанію в окупованому Криму.

Автор: Світлана Макринська