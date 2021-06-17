Лист про закладену вибухівку на різних об’єктах столиці надійшов на електронну пошту поліції.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування кількох об’єктів Києва, у тому числі й літака в аеропорту «Бориспіль».

За інформацією Відділу комунікації столичної поліції, на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на станціях метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль.

До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

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«Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня зранку у Києві через анонімні повідомлення про замінування вибухотехніки перевіряли станцію метро «Хрещатик», «Золоті ворота» та пересадочні вузли, Центральний залізничний вокзал. Ці об’єкти нині відновили звичайну роботу, вибухівку не знайдено.

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Автор: Інна Андаліцька