Десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл спробувати реактивну протитанкову гранату після чого стався вибух.

В Державному бюро розслідувань повідомили обставини за яких протитанкова граната вибухнула в руках дитини під час виставки в Чернігові.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона зазначила, що ярмарок у Чернігові був організований на підтримку ЗСУ, на подію прийшло багато дітей і саме військові екземпляри зброї зацікавили більшість відвідувачів.

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"Там десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути у житті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилася зарядженою, вони вистрілила і це призвело відповідно до поранення", - сказала речниця ДБР.

Вона підкреслила, що по-перше, неможна давати зброю дітям в руки, а по-друге, на експозиціях із великою кількістю людей краще використовувати муляжі техніки.

Сап'ян повідомила, що на сьогоднішній день через порушення правил поводження зі зброєю в Чернігові за медичною допомогою звернулося 15 людей. З них - восьмеро діти: двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, один із хлопчиків у важкому стані, в реанімації. Також семеро дорослих звернулось, один перебуває на стаціонарному лікуванні, інших лікарі відпустили.

За словами речниці, сьогодні упродовж дня буде обрано запобіжний захід для цих військовослужбовців. Сторона обвинувачення буде просити суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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