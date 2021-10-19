Жінка жива і проходить лікування.

Моторошна ситуація сталася в Івано-Франківської області. Скажений пес покусав свою господиню.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби області у Facebook.

У місті Городенка пес напав й порвав свою господиню. У тварини виявили сказ.

"Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено сказ собаки, яка належала громадянину (собака завдала укусу власниці) м.Городенка Городенківської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області. Захворювання виявлено за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак (фото)Через сказ пса частину населеного пункту "закрили" на карантин. У зв'язку з цим в місті проводяться заходи з ліквідації сказу: прищеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу і коней.

Голова Городенківської громади Богдан Кобилянський у коментарі Суспільному розповів, що покусана жінка в задовільному стані і проходить лікування.

Як раніше повідомляв УНІАН, через скажену лисиці ввели карантин у селищі Колки Волинської області. Дика тварина у дворі посеред ночі загриз пес, проте з'ясувалося, що лисиця була хвора на сказ.

Автор: Анастасія Горбачова